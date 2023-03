Az igazi éden meséi – ezzel a címmel tartott előadást Jakab Tibor, hevesi természetfotós Egerben, kedden este a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Bemutatkozásképp elmondta magáról, hogy felesége és lánya, Flóra is azon az úton jár, mint ő maga, sikerült "megfertőzni" őket.

– Számomra az igazi természetfotózást az önálló, és a lehető legetikusabb képalkotás jelenti. Emellett fontosnak tartom, hogy minimalizáljam az ökolábnyomomat, ezért gyalogosan vagy két keréken szeretek kimenni a természetbe. Ez ugyan korlátozza a kiváló alkotások számát, de bármit is sikerül lencsevégre kapni egy-egy alkalommal, a természetben töltött idő nyugalommal és elégedettséggel tölt el. A fotózás a cél legyen és ne az eszköz, erre igyekszem a fiatalabb vagy kezdő természetfotósokat is tanítani – fejtette ki többször is, miközben szebbnél szebb természetfotóit mutatta meg a közönségnek.

Több díjnyertes alkotását is láthattuk, illetve a különböző okokból elrontott fotóiból is hozott néhányat.

– A természetfotózás legyen teljesítmény – hangsúlyozta. Előadása interaktív volt, majd azt követően kötetlen beszélgetéssel zárult az est.