Az eseményt csütörtökön, délután fél öttől rendezik az egri Bródy Sándor könyvtárban. A program célja, hogy Petőfi Sándor rövid, de rendkívül izgalmas és gondolatokkal teljes életének egyes pillanatait költészetén keresztül mutassa be a közönségnek. A teljesség igénye nélkül bár, de olyan nyitott lélekkel, amelyben a mese, a szerelem, a forradalmi hevület és a jövőbelátás felfoghatatlansága is benne van. A szervezők szeretnék személyesen megszólítani a nézők között azokat a fiatalokat is, akiknek ma Petőfi csupán egy kötelező iskolai anyag.