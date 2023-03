A tájékoztatásból kiderült az is, hogy a klip két részből áll: az egyik a szűk életteret szimbolizáló zenekari jelenetek, a másik a szabadság életérzését felvonultató, fiatalokból álló, gördeszkás és biciklis csapat. A klipben látható egy gördeszkás lány, Eliza, aki a hatás kedvéért még egy hatalmas esést is bevállalt. Az extrémsport csapat, lelkesen vetette bele magát a forgatásba, és örültek, hogy újra összeáll a két régi életérzés, vagyis a punk-rock és a deszka-BMX kombó.

Gibbon, a The Wallkids énekese bevallotta azt is, hogy a legújabb klipben rolleresekkel is találkozhatnak majd a hallgatók:

– Először kicsit idegenkedtem a roller bevonásától a klipbe, de a forgatás alatt rájöttem, hogy ha a kilencvenes években népszerűbb lett volna a közlekedési eszköz, akkor a rolleresek simán együtt pörögtek volna a deszkásokkal és a BMX-esekkel is – mondta el Gibbon.