A rövidebb-hosszabb etűdökből építkező táncjáték a férfi-női szerelem megtapasztalt és megtapasztalható valamennyi szituációját állítja elénk. Az éteri vonzalom, a hétköznapi játszmák, a megtartás és elszakadás példáiban ki-ki saját élményeit fedezhette fel. Emellett az előadás egy történeti ívet is bejár: a kezdeti ismerkedéstől, az egymásra találáson át a kapcsolat kitettségének, veszélyeinek lehetőségeiről szólt a mozdulatok nyelvén. Majd az érzelmek és egymás iránti gesztusok elgépiesedését is megjeleníti, hogy a végén mégis a kiteljesedett szerelem őszinte arcát, a szeretetté, egymás iránti odaadássá szelídülését tapasztalhassuk meg általa.

Az előadás különleges értéke, hogy nemcsak beszél erről az érzelemről, hanem a mozdulatok intenzitása révén képes érzelmileg is felidézni a nézőben azt a „más állapotot”, azt az egyszerre beszűkült és kitágult változást, amit a szerelmes ember érezhet. Nincs ennél nagyobb fájdalom és nincs ennél nagyobb gyönyörűség! Ez a különleges rezgés (mozdulatok által is megjelenítve) formálja az öt pár interakcióit, miközben a Tündér, Manó, Állat, Virág is megjelenik a színen.