- Egy örök és kimeríthetetlen témát dolgoznak fel a tánc nyelvén: a szerelmet. Az érzésből mit mutat meg koreográfusként?

- Nem önvallomást láthatnak a nézők. A szerelmet boncolgatva a stabilitásra, a bizalomra, illetve ennek sérülékenységére fókuszáltam. A szerkesztés nem lineáris cselekményre épült, hanem érzelmi hullámokra, szenvedélyre. Vágyak, düh, féltékenység, bizalom elvesztése, és valódi arcunk felvállalása – ezek a mindenkit megmozgató érzelmi erők és problémák foglalkoztattak leginkább. A darab dramaturgja Pinczés István, a zenéjét Zombola Péter Erkel Ferenc-díjas zeneszerző szerezte, és a ROAD Zenekar muzsikájával együtt, a két különböző zenei stílus ötvözete teszi igazán izgalmassá zeneileg az előadást. A Szerelmet táncolják a GG Tánc Eger táncművészei: Emődi Attila, Forczek Janka, Szalai-Bordás Ádám, Fodor Sára, Martina Tizzi, Ellenbacher Kamilla, Anna Manetti, Plita Márk, Suba János, Varga Dániel.

- Milyen munkáik lesznek még ebben az évadban?

- A bemutató másnapján a Nemzeti Táncszínházba visszük el az előadást, ahol már novemberben nagy sikerrel bemutattuk. Ezt követően több határon túli településre is elutazunk, illetve természetesen dolgozunk a színházban látható előadásokban is. Így az Isten rabjaiban és az Aranyrandevúban láthat még minket a közönség ebben az évadban. Készülünk a 10. Színházi Olimpiára, melyre az izraeli Kamea Dance Company különleges Máté-passió 2727 című előadását hívtuk el, mely Nagypénteken látható majd színházunk nagyszínpadán.

Látványos előadásra számíthatunk

Forrás: Jókúti György

- A tánctagozatot ezek szerint nem érintette a színház év eleji kényszerből bezárása.

- Szerencsére székhelyünkön nem kellett leállnia a munkának, sőt, a prózai tagozat próbáinak is helyet tudtuk biztosítani a Törvényház úti termeinkben, melyek fűtése a nemrég végzett felújítási munkálatoknak köszönhetően energiatakarékosabbá is vált. Városi rendezvényeken – például a magyar kultúra napi ünnepségen – léptünk fel, de jártunk Újvidéken is a Hosszúhajú veszedelemmel, és természetesen készültünk a márciusi bemutatónkra.