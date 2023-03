– A közös munka 1989 nyarán indult el. Az Ornellaia birtok akkori tulajdonosa, Lodovico Antinori éppen a Bükkben járt vadászkiránduláson. De sort kerített arra is, hogy az állami borászatot is meglátogassa. Ennek akkor édesapám volt a főborásza. A márki érdeklődését felkeltette a birtok, mert éppen akkoriban zajlott le egy komoly technológiai fejlesztés, és ezt szerette volna megtekinteni. Akkoriban borturizmus egyáltalán nem létezett, nem volt vendégfogadásra alkalmas helyiség, protokoll, de idegen nyelven is nagyon kevesen beszéltek. A borászok sorsot húztak egymás között, hogy ki legyen az, aki a márkit körbevezeti, és édesapámra esett a választás. Ő beszélt kicsit németül, így megkapta a feladatot – mesélte ifjabb Gál Tibor a szaklapnak.