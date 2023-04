A húsvétra elkészített ételt a hívek sokszor kendőbe kötve vagy kosárban elvitték a templomba, ez Egerben is szokásban volt, tudjuk meg Fajcsák Attila muzeológus kutatásaiból. A húsvéti reggeli misén kenyeret, bort, sonkát szenteltettek a pappal, mert úgy gondolták, aki ezekből eszik, azt elkerüli a betegség. A szentelt borból öntöttek a pincékben álló teli hordókba is, és azt tartották, ennek kortoylgatása majd megvéd a torok betegségétől. Egerben hajdan még gyermekbetegségek gyógyítására is használták ezt a bort, de arról már nem szól a fáma, hogy milyen eredménnyel...