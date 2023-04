A matyók olyan babát is készítettek az húsvétra, amiből pálinka folyt a locsolkodók nagy örömére.

A Filmhíradó szövege a következő: "Mezőkövesd híres Matyóházában szorgalmasan dolgozik a hímestojás részleg, hogy húsvétkor itthon és külföldön is matyó-mintás tojást kínálhassanak a vendégeknek. Itt minden egyes darab kézimunkával készült kis műremek. A hagyományos cikk, a híres Matyóbaba idén is kapós. A baba fejdísze pontos mása a valódinak. A matyó népművészek munkája messzi földre eljut. Ezt a pompás stólát csak úgy, mint a blúzokat, japán rendelésre készítették. A hagyományos mintákat legújabban már bőrre is hímezik, ezek például a szivárvány minden színében játszó csizmák díszéül szolgálnak. Az alapitó Kis Jankó Bori népművész utódai sok új ötlettel gyarapítják a választékot. Íme, a legfrissebb: matyó menyecske a népművészetet és a barackpálinkát egyaránt kedvelőknek."