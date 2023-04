A feladványokat a klub egyik vezetőségi tagja, Karácsony Jánosné Magdika állította össze, aki maga is szereti a költészetet, mi több, műveli is a lírai műfajt.

– A kérdéseket igyekeztem úgy összeválogatni, hogy azok megtornásztassák a részvevők agyát. Hetven éves életkorban vagy azon felül egy ilyen vetélkedőre felkészülni nem egyszerű feladat, így aki vállalta a megmérettetést, már minden szempontból nyertes – nyilatkozta a szervező.

A zsűri elnöke Kökény Ferenc, a Hatvany Lajos Múzeum igazgatója volt, aki kiemelte: nem volt könnyű dolguk a versenyzőknek, amit az is bizonyít, hogy például a totóban olyan talányok is szerepeltek, amelyek megfejtéséhez neki is utána kellett néznie.

Ami pedig a két órán át tartó versengés végeredményét illeti, a harmadikok – holtversenyben – a Hevesi Nyugdíjasok Egyesületének és a Dunakeszi Nyugdíjas Kirándulók Klubjának tagjai lettek, a második helyen a hatvani Naplemente csapata végzett, az első helyezést pedig a Nagyréde Bokréta Nyugdíjas Kör szépkorú versenyzői érdemelték ki.

A következő találkozót a Naplemente szervezi április 24-én, Életet az éveknek címmel.