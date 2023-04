A Heves Megyei Népművészeti Egyesület (HMNE), és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége ismét megrendezi a Viseletek régen és ma című XII. Országos Viseletkonferenciát és kiállítást. A pénteki megnyitón Kiss István, a HMNE elnöke elmondta, 38 egyéni kiállító és két alkotócsoport munkái láthatók a Bartakovics közösségi házban.

Farkas Attila egri alpolgármester méltatta a népművészek értékteremtő munkáját, amely nem csak fizikai érték, hanem formálja, őrzi az identitást. Az alkotók a tudás átadásában is jeleskednek, hogy a következő generációkat is közelebb hozzák a népművészethez.

Sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Beszprémy Katalin a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület elnöke nagy köszönetet mondott a korábbi és jelenlegi szervezőknek, hogy már 12. alkalommal rendezik meg a kiállítást és konferenciát. Azoknak is köszönetet mondott, akik hittek benne, hogy a hagyományos viseleteknek van helyük a mai divatban, erre sok jó példát látni a kiállításon is. Ezek a viseletek elhozták az egyedi ruhák divatját. Kellett hozzá hit, munka, pályázat és konferencia is, ahol feltöltődnek, inspirálódnak az alkotók. És kellettek képzések is, hiszen látszott, vannak technikai gondok. Mint mondta, vannak, akik példái a viseletkultúra jellegzetességeinek, hiteles, modern, kortárs megjelenítéseinek. A hagyomány divatja azonban meghozta a hatásvadász, a hagyományos kultúra szellemiséggel mélyen ellentétes ruhák özönét, amelyek elárasztják a médiát.