Szombaton leginkább esernyő alól kikandikáló érdeklődőket láthattunk a Szépasszonyvölgyben, ahová a Hungarikum Piknik miatt érkeztek a kilátogatók. A rendezvényen bemutatkoztak a magyarság csúcsteljesítményeit megtestesítő kulturális és gasztronómiai értékek, valamint kézműves különlegességek. A hungarikum kínálatot népzenei koncertek, kiállítások, gyermekszínházi előadás, óriásbábosok, gólyalábasok, íjászbemutatók és Hungarikum Játékpark tették teljessé.

A leghíresebb gasztrohungarikumokat egy helyen találhatták meg a kilátogatók, így a karcagi birkapörköltet és karcagi galaburgyit, a bajai halászlevet, a hortobágyi szürkemarha gulyást, a csabai kolbászt, a faszénen sült debreceni páros kolbászt házi molnárkában, a magyaros libamell szeleteket, a Gundel-palacsintát vagy a kürtőskalácsot.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A színes kavalkádban több olyan járókelővel találkoztunk, akik tavaly is itt voltak. Mint mondták, ahogy idén, egy évvel ezelőtt sem kedvezett az időjárás sem a kitelepülteknek, sem a kilátogatóknak, de ez nem szegte kedvüket, ebben az évben is szétnéztek a pikniken.

– Megkóstoltunk egy-két finomságot, sőt a kézműves sátorban az új csillárunkra fából készült bevonatot is vásároltunk. Mindenki nagyon kedves, és a zenei műsorok is nagyon tetszettek nekünk, így vasárnap is kilátogatunk – mondta a Bogácsról érkezett Kiss házaspár.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Sokan akadtak, akik végigmentek a Kovács Kolos borkalauz és Sike Tamás, többszörösen díjnyertes borász által vezetett bortúrán is. Itt tíz pince kínálta finomabbnál finomabb egri bikavérjeit. A kézműves vásár is igen népszerű volt, ide az ország minden szegletéből érkezett, közel 70 kézműves, népművész, iparművész, innovatív alkotó kínálta változatos és színes portékáját.

A hagyományteremtő eseményen amellett, hogy jelen voltak országos szintű kulturális és gasztronómiai értékek, az egri, illetve Eger környéki különlegességek is nagy szerepet kapnak. A helyi ízek és kézművesek utcájában helyi kézműves sajtok, szörpök, lekvárok, szószok, chilis finomságok, savanyúságok, fa és fém játékok, egyedi ékszerek, textil figurák, kesztyűbábok közül választhattak az érdeklődők.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Eger és az Egri borvidék lakossága és borászai számára egyaránt hatalmas megtiszteltetés volt, amikor 2017 márciusában – első vörösborként az országban – zászlósborunk, az Egri Bikavér megkapta a magyar értéktár csúcsát jelképező hungarikum címet.

Az esemény évfordulójára emlékezve és az összefogást erősítve, az Egri Bikavér hungarikum immár negyedik alkalommal szervezte meg a Hungarikum Pikniket.