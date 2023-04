Hosszú út vezetett a Hays-kódextől az intimitáskoordinátorig. A hírhedt kódex az 1930-as évektől az amerikai filmek (ön)cenzúráját jelentette: a vászonról eltűntek az erotikusnak gondolt kockák – még a csókok hosszát is szabályozták –, de a szenvedélybetegségek ábrázolását, a szimpatikusnak tűnő negatív hősök szerepeltetését vagy a csúnya beszédet is száműzték.

A nagy stúdiók nyomására tartották kordában ily módon a független gyártókat, mígnem az idő – és a várható haszon – meghaladta az erkölcsöt, végül a 60-as évek végétől, amikor Európa már régóta rá se hederített a regulákra, a tengeren túl is lazítottak az istrángon. Hollywood azonban nem volna Amerika, ha nem ötletelne, lehetőleg ideológiát is gyártva út­mutatásaihoz.

A filmekben újabban „intimitáskoordinátort” is alkalmaznak; olyan szakembert, aki segít feldolgozni a művészeknek, ha azoknak a kamera előtt kell huncutkodniuk. Szerintem ez álszent megközelítés, hiszen a felnőtt szereplők a szerződés aláírásakor tudják, mit vállalnak, másrészt koránt sincs annyi erotika a filmekben, mint amennyi gyilkolászás, robbantás, emberrablás, egyebek, mégsem állítanak terroristát minden snitt felvétele mellé. Pedig a revolver akkor is elsülhet, ha száz szakértő áll vigyázzban a ravasz mellett. Fuck you, Alec Baldwin, fuck, fuck, fuck – ismételgethetné a művelt kansasi tinédzser, és belemarkolna a popcornjába.