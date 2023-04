Egerben háromnapos programsorozattal készülnek a Föld napjára. A szervezők sajtótájékoztatón számoltak be a részletekről. Mácsár Beáta, a Forrás Szabadidős DSE túravezetője elmondta, a cél az volt, hogy minden városrészben jelen legyenek.

– A Föld napja programsorozat rendezvényeit április 20-21-22-én, a civil szervezetek, intézmények együttműködése hozta létre. A programok célja felhívni a figyelmet a környezetünk, életterünk fontosságára, a szelektív hulladékgyűjtésre, környezetbarát termékekre, kerékpáros és gyalogos közlekedésre, a természet túlzott kihasználására, a túlzott vegyszerhasználatra, energiapazarlásra – fejtette ki.

Farkas Attila alpolgármester hozzátette, az önkormányzatnak is hasonlóak a céljaik, hogy figyelmet kapjanak a természeti értékek megóvása és a klímaváltozás.

– Tavaly elkészült a város klímastratégiája is. Folyamatosan fejlődünk e téren, korszerűsítjük az épületeket energetikailag, a tömegközlekedésre és a kerékpáros közlekedésre is hangsúlyt fektetünk, illetve karban tartjuk a zöldfelületeket is – taglalta. A tájékoztatón elhangzott, hogy a programsorozat április 20-án a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban kezdődik, 21-én a Lajosvárosban, 22-én pedig a Civil Közösségi Házban, az Érsekkertben, Almárban találkozhatnak különböző programokkal.

