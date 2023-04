Idén hatvan éves az Egri Szimfonikus Zenekar. Szabó Sipos Máté karvezető csütörtökön sajtótájékoztatón ismertette, miként ünneplik ezt a kerek évfordulót.

– Az egész évadot ennek jegyében terveztünk meg, felvonul minden olyan műfaj, melyben a zenekar eddig megmutatta magát – hangsúlyozta. Folytatják megkezdett Farkas Ferenc zenei sorozatuk április 17-én az Uránia Moziban, ahol egy spanyol-latin estre ülhetnek be az érdeklődők. Ugyanennek a sorozatnak a része a június 5-ei francia est is, ennek a Bartakovics Béla Közösségi Ház ad otthont.

A nyárra is gazdag műsortervvel készültek, így lesz Barokk fesztivál július 1-jén az Érseki Palota Udvarán. Nem marad el a mindig népszerű Szimfonik Lájk sem a Márai Látogatóközpontban augusztus 20-án, itt három vendégművésszel egészül ki a zenekar, és a mai kor dalait adják el szimfonikus átiratban. A Strauss-est ezúttal elmarad, de lesz helyette Carmina Burana szintén a Máraiban.

A jubileumi koncertjüket a Gárdonyi Géza Színházban rendezik meg, 60 év zene mottóval, s itt is készülnek meglepetéssel. Erre szeptember 25-én kerül sor. Ősz végén, október 27-es és 29-e között pedig megrendezik az Egri Kamaraopera Fesztivált is. A karnagy elmondta, Eger határait is elhagyják egy-egy alkalommal, s hangsúlyozta, ebben a nehéz gazdasági környezetben várják a kultúráért rajongók támogatását, és a nézők szeretetét. Arra biztatott mindenkit, áldozzanak a zenére, mert mint mondta, megéri.