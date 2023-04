Zene 34 perce

Mélységből a magasságba, elődöntőbe jutott a horti frontember zenekara A Dalban + videó

Kevesen tudják, hogy A Dal című műsorban Heves vármegyei zenésznek is szurkolhatunk, ugyanis Tari Szabolcs, a From The Sky frontembere Horton született és Gyöngyösön sajátította el az alapokat.

Gidai Zsanett Gidai Zsanett

Tari Szabolcs (középen) a From The Sky frontembere Forrás: beküldött

A nézők szavazatainak köszönhetően A Dal elődöntőjébe jutott a From The Sky zenekar az Antarktika című dalával. Az öt zenészből álló együttes tagjai: Tari Szabolcs énekes, gitáros, Gilián Péter basszusgitáros, Halász Illés dobos, Juhász Tamás zongorista és Kiss László gitáros. Tari Szabolcs Hatvanban születetett és 15 éves koráig élt Horton, zenélni a gyöngyösi zeneiskolában tanult meg. Budapestre került, ahol Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolába járt, utána a Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, majd a mesterképzést Debreceni Egyetemen végezte, itt kapott klasszikus gitárművész, művésztanár és kamaraművész diplomát. – Hosszú út vezetett a From The Sky megalakulásához. Tizenegy év után oszlott fel az előző zenekarom, és hatalmas űr tátongott bennem, szerettem volna folytatni a zenélést, de nagyon nehéz időszakon mentem át – mesélte Tari Szabolcs portálunknak. Elmondta, hogy Dubaiban élt, ahol egy magán zeneiskolában tanított és később a zenei igazgatója lett az intézménynek. Ezt azonban beárnyékolta a válása. – A különválásunk után mondhatni azt, hogy depressziós lettem, amiből a zene segített ki. Elkezdtem dalokat írni, ami sokat segítettek a gyógyulási folyamatban, egyfajta mentálhigiénés program volt ez számomra. Ebben az új felfogásban alakult meg a From The Sky zenekar – fogalmazott. Első lemezük 2021. februárjában jelent meg Rex címmel, amely akkor a HammerWorld, a hard rock és heavy metal műfajba tartozó előadókkal foglalkozó nemzetközi zenei magazin Hangpróba elnevezésű listáján megkapta a hónap lemeze címet. Ezen felbuzdulva el is kezdett dolgozni a második lemezen, az Antarktikán, mely az előbb említett listán ismét nagy sikert aratott, második helyre sorolták ezt. A lemez címadó száma pedig A Dalban is szép sikereket ér el, az Antarktika tovább jutott az elődöntőbe. – Olyan szövege van, amivel könnyű azonosulni, hiszen a párkapcsolatokról szól, ami mindenki életében meghatározó dolog. És megvan benne a kettős érzése, ami jellemző a magyar népzenékre. Szokták ugye mondani, hogy sírva vigad a magyar, ez a dalban is megtalálható, mindezt erősíti a népzenei jellegű motívum. A pozitív, hogy felismertem magát a problémát, a nehézség pedig az, hogy ezekkel a démonokkal szemben kell nézni, és le kell győzni őket – mesélt az Antarktika című szám hátteréről. Elárulta azt is, hogy a dalok nagy részét ő maga vette fel, külön-külön a hangsávokat, hiszen multi instrumentalista. A zenekar tagjai volt egyetemi társai, akikkel több koncerten is játszottak együtt, és A Dalban szereplő produkciót is pikk-pakk összehozták. – Következő lépés az elődöntő, ami hamarosan látható lesz a Duna Tv-n, ekkor akusztikus változatban adjuk majd elő az Antarktikát, ha pedig a döntőbe jutunk, akkor szimfonikus zenekari kísérettel lesz majd hallható. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen az is hatalmas megtiszteltetés, hogy egyáltalán beválogattak egy rock-metál zenekart, az, pedig, hogy az elődöntőig is eljutottunk hatalmas bónusz – fogalmazott Tari Szabolcs.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!