A Napbor, a Merengő vagy az Agapé megőrizte korábbi színét, mert a folytonosság fontos szempont, csak most mindegyik pasztell árnyalatot kapott. A csúcsborok magasabb értékét a markánsan lecsapott szélű, selyemfényű arannyal körbefuttatott archaizáló keret mellett a címkén megjelenő stilizált arany kereszt is jelzi.

– Természetesen minden felület dombornyomott, ami szintén a termék értékességét hivatott kifejezni. Bár a belépő borok keretéből hiányzik az arany, a megújult címkék ebben az alsóbb, szélesebb rétegek számára megfizethető szegmensben is jobban közvetítik a brandet, a márkát, azt az érzetet, hogy ez egy értékes termék – magyarázta Ipacs Géza.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)