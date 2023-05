A tárlat ünnepélyes megnyitása előtt Kollár Lajos hegymászó vetítéssel egybekötött interaktív előadását hallgathatták meg az érdeklődők a végzetes hegyóriásról, a hegymászás legalapvetőbb tudnivalóiról. A zsúfolásig telt teremben – pótszékekre is szükség volt – ezután idősebb Kiss Péter a Kalifa - Kiss Péter Kancsendzönga Emléktúra tapasztalatairól számolt be. Mint portálunk közléseiből is ismert, idősebb Kiss Péter és fia, Kiss Attila idén áprilisban egy kisebb csapattal elzarándokolt a hegyóriás 5500 méter magasan található alaptáborába ugyanazon az útvonalon, amelyen tíz évvel ezelőtt Erőss Zsolt és Kiss Péter haladtak.