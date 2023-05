-Hogyan készült a családi darab bemutatójára? Végignézte a Bubó sorozat összes rajzfilmjét?

-Erre szerencsére nem volt szükség, mert megtette helyettem a színpadi változat szerzője, Szőke Andrea. Annyit még elárulhatok a próbafolyamatról, hogy a kollégáim nagy munkabírásról tettek tanúbizonyságot, ugyanis a darab rekordgyorsasággal készült el, feleannyi idő alatt, mint ami szokásos. A fogadtatását is nyomon követhetem. Minden előadást a függöny mögül nézek egy darabig, aztán én is berohanok, mert egy pillanatra megjelenek színpadon. Fontos az is, hogy ez igazi családi előadás. Hajdan a Bubó történetre, éppen úgy, ahogy Mézgáék sztorijára, vevők voltak a szülők is. S ha a gyerek valamelyik poént nem értette, odafordulhatott, és megkérdezhette tőlük, min nevetnek. Szőke Andrea, aki összefűzte ezeket a történeteket, írt ebből egy mesét, amit elküldtünk az óvodáknak és iskoláknak, így felolvashatják, s utána beszélgethetnek róla, hogy jobban értsék a gyerekek. Lesznek óvodások, akiknek ez lesz az első színházi élményük, s mi abban bízunk, hogy ez meghozza majd a kedvüket. Ezzel is közönséget próbálunk nevelni.