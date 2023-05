- Színészként, rendezőként is ismeri az egri közönség. Most ismét egy gyermekeknek vagy inkább családoknak szóló darabban kapott főszerepet. Mikor találkozott először Bubó doktorral, a rajzfilmfigurával?

- Érdekes egybeesés, 1973-ban mutatták be dr. Bubót, és én is 1973-ban születtem. Amikor kisgyermek voltam, akkor nagy izgalommal vártam a sorozat darabjait, emlékszem, ezeket este nyolckor vetítette a televízió. S jó volt, hogy a híradó után így még egy picit fönn lehetett maradni "legálisan", mert volt egy mese, ami nekünk szólt. Persze már akkor sem csak a legkisebbeknek jelentett szórakozást, hiszen a történet az egész családot megérintette, és Romhányi József nyelvi humora a felnőtteket is felvidította. Bennünk alkotókban is ott dolgozott a nosztalgia, amikor próbáltuk az előadást, felidéztük azt az életérzést, amely gyerekkorunkban körülvett minket.