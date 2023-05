Az egyesület szerint az otthontalanság az egyik legnagyobb kirekesztés, ami ma egy embert érhet. Ők azt a feladatot vállalták fel, hogy egyre több embernek, családnak biztosítsanak lehetőséget arra, hogy saját otthonba költözve visszatérjenek a társadalomba. Most már több, mint száz bérlőjük van, és mellettük több száz Ukrajnából menekülő embernek is segítettek, elsősorban albérlet támogatással.

Munkájuknak fontos része a szemléletformálás is, támogatói aukciókat, koncertet, előadást is szerveznek. A felajánlások kiállást jelentenek a hajléktalan, valamint lakásszegénységben élő emberek társadalmi befogadása mellett is.