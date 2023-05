Az egri Bartakovics Béla Közösségi Házban lépett fel a Quimbyből ismert Kiss Tibi vezette Aranyakkord formáció, kiegészülve Vastag Gáborral és Gábor Andorral. A fellépésen saját számaik mellett improvizációk képében helyet kapott a pillanat, életművük egyéb dalai és kedvenceik feldolgozása is.

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Az Aranyakkord eddigi fennállása alatt több hazai koncert mellett többször járt már Európában és a tengerentúlon is, most Egerben is szórakoztattak.