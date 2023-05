A mátrai borvidék is büszkélkedhet a legfényesebb medáliákkal. Arany érmet kapott a Dominium Pincészet Adél 2021 bora, amely egyben a legérdemesebb, környezettudatos termelésből származó bornak járó különdíjat is elnyerte. Babiczki László, Mátrai Cabernet franc Premium 2018-as tétele és a Mátrai Riesling Premium 2018-as bora is aranyérmet kapott. Utóbbi a Legjobb magyar Rajnai rizling címet is elhozta.

Ezüstérmes lett az egri borvidékről az Ostoros Családi Pincészet és a Thummerer Pincészet egy-egy bora, míg a mátrai borvidékről a Dubicz Borászat és Szőlőbirtok kettő, míg a Szőke Mátyás és Zoltán Pincészet és Kamarás György egy-egy tétele.