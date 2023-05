A hétfői napon elindult az ország egyetlen nemzetközi diákfilm-fesztiválja, a Slow Film Fesztivál, aminek az Uránia Mozi, a Líceum és az Artiszt Kávézó ad otthont. Az esemény megnyitója is már megtöltötte a mozi sorait, filmszerető emberekkel, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatóival, és velük együtt tanáraikkal.

A nyitóesten az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet vezetője Dr. M Tóth Éva, és nem utolsó sorban a rendező és egyetemi tanár Bollók Csaba köszöntötték az oda érkező vendégeket és ismertették a várható programokat. Kiderült az is hogy az egyetemre való átállás óta ez az első alkalom hogy megtudják tartani az eseményt. Többek között Spanyolországból, Erdélyből és Romániából is érkeztek vendéghallgatók. Valamint megtörtént a filmeket bíráló zsűri, felkonferálása is.

Az estét pedig az egy5egy zenekar koncertjével zárták. A fesztivál zárónapja pénteken lesz.