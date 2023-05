- Tizenhét éves korom óta foglalkozom kerámiakészítéssel, szerelem volt első látásra, s ma már ebből élek. Természetesen nem ezt csináltam egész életemben, de munka mellett mindig megmaradt és eljött az idő, hogy már teljesen ezzel foglalkozom – mondta Berzsenyi Mariann.

- Ma már nem csak agyaggal dolgozunk, hanem valójában masszákkal, ami porcelánt, kaolint is tartalmaz. Nem csak dísztárgyakat, használati tárgyakat is készítek, magas tüzű kemencével dolgozom. Inkább egyedi tárgyakat alkotok megrendelésre, mert a tömegtermelés árait nem tudjuk biztosítani, ha ma dolgozunk, az sokba kerül sajnos. Az általam készített termékek, kezdve a bögréktől, tányéroktól jellemzően a konyhába kerülnek, de sokat visznek emlék- vagy ajándéktárgy gyanánt dísztárgyként kertekbe, s készítek személyre szóló ajándékot is – sorolta Berzsenyi Mariann.

A kiállításra hozott tárgyakról elmesélte, nagy szerencséje volt, a Katrics Krisztina által igényelt színvilág az övé is. A kézművesek felkérést, színkódokat kaptak a kiállításra, ő adott termékekkel tudott pályázni a kiállításra. Az ismertetett feltételek alapján válogatott az elkészült tárgyai közül, de instrukció alapján is készített kerámiát. A tárlaton láthatóak türkizkék madarai és türkizzöld tányérjai, de kiállították vízililiomát, amelyet külön kért Katrics Krisztina és amely a plakátra is rákerült.

Ő is tud kisebb és nagyobb tárgyakat is készíteni, mindez a kemencétől függ, ő nagy kemencével rendelkezik. Szerinte egy alkotó egyedül tud igazából alkotni, de vannak olyan emberek, akik járnak hozzá kikapcsolódni. A Nyitott Kézműves Műhely fontos része az életének, több korosztály, mindenféle szférából érkezik hozzá, kikapcsolódnak, alkotnak, tanulják a kerámiázást, s közben teljesen feltöltődnek.