A Líceum Paletta ott volt nyitott próbán, és a következő kritikát fogalmazták meg a darabról – Rutka Gergő rendezőként kiválóan ismeri a társulatát és partőrséget, színészként pedig otthonosan mozog Torda Milán lakásában, talán nem is először jár ott. Kitartóan keresi a kapaszkodókat, amik a valóságot jelentik, aztán zuhan (talán nem is ez a jó szó) mint egy repülő az óceán felé. Szintet lépett ezzel az előadással az Egyetemi Színpad EKKE. Nem az irdatlan szövegtenger miatt (mondjuk abból lehetne húzni), hanem mert egységesek, csapatot látunk, amelynek tagjai figyelnek a másik minden rezdülésére. Érdemes nekünk is figyelni rájuk! –

Ami mégis igazán működőképessé teszi az egészet, az a színészi játék, s ezzel meg is nyerte a mérkőzést a csapat - írta a Líceum Paletta

Forrás: Egyetemi Színpad EKKE

Az előadás rendezője Rutka Gergő, a koreográfiáért Hűvösvölgyi Márton és Majnár Mónika felel. Főbb szerepekben Verschnitzer Márk, Sepsi Mónika, Kováts Máté, Csányi-Sólyom Magor, Gruber Veronika, Olasz Anna, Ruszkai Nóra, Juhász Judit valamint Rutka Gergő játékát láthatjuk majd a színpadon, szombat este 6 órakor, Egerben a Civil Közösségek Házában (Eger, Kossuth Lajos u. 12.).