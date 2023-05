Holland utazó járta be Egert, s elámult a szépségtől. Mint írja, édesapja és a felesége vettek egy házat Magyarországon, s ő most száll meg itt először.

– Egerben is jártunk. Látni kell, ha ebbe az országba látogattok – tette hozzá. A videóból látszik, hogy bejárták a történelmi belvárost, a sétálóutcát, a Dobó teret, majd felsétáltak a várba is.

Ezt követően az egyik Kis-Dobó téri étteremben ebédeltek egy finomat, még egy picit a magyar nyelvtudásukon is csiszoltak. Végül megcsodálták az egyetem épületét, és a vele szemben álló Bazilikát is kívülről-belülről.