A programot hatodik alkalommal szervezte meg a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. Idén flashmob formájában lehetett csatlakozni hozzánk, ezzel is kiállva amellett, hogy a gyerek örök érték, és a jövőnket jelenti, írták. Az elmúlt öt évben több tízezren vettek részt a gyerekemelésen, s Egerben is hagyománnyá vált a program, idén is sok kicsit vittek el a szüleik, s táncoltak ezúttal közösen. Ám Heves vármegyében nem ez a város volt az egyetlen helyszín, Hatvanban, a Kossuth téren is ropták a gyermekek és szüleik ugyanezen a napon, pontban 11 órakor.

A mozgalom eseménye eddig négyszer hagyományos keretek között, egyszer pedig rendhagyóan, online formában valósult meg. A szervezők arra hívják fel a figyelmet: előbb a pandémia, majd a szomszédunkban kialakult háborús helyzet és a gazdasági infláció okozta bizonytalanságban sem feledkezhetünk me arról, hogy a gyermek jelenti az állandó biztos pontot az életünkben.