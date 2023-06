A tánc világnapján nevezték el az EKMK Bartakovics Béla Közösségi Ház kilences termét Begovics György Emil táncpedagógusról. A dr. Török József vezette táncklub tagjai nyilvános próbával, össztánccal tették emlékezetessé a délutánt. Mostanság az egri kulturális intézményben tartják a próbákat, de dr. Török József vezetett tánccsoportos foglalkozásokat az egri Helyőrségi Művelődési Otthonban és évtizedekig a füzesabonyi kulturális intézményben. Olyannyira népszerű lett, hogy az idén a magyar kultúra napján Füzesabony önkormányzata a Kultúráért díjjal ismerte el sok évtizedes táncpedagógusi munkáját. Ez alkalommal beszélgettünk vele.

- Már 1983 óta tanítok társastáncot, de már korábban is volt ideiglenes működési engedélyem. Én magam véletlenül kerültem be a társastáncosok közösségébe 1969-ben. Előtte jó bulinak tűnt, de aztán szenvedély lett belőle, ami azóta is tart. Nagyon sokat köszönhetek, küszönhetünk mindannyian Begovics György Emil bácsinak, aki nemcsak az alaplépésekre tanított meg minket, hanem minden másra is, viselkedni, a két nem közötti párbeszédre. Először a tudta nélkül, az akkori népművelők támogatásával mentünk el az első táncversenyre. A versenyzést 1976-ban Szombathelyen egy klubközi táncversenyen kezdtük ahol Botond Béla is részt vett partnerével. Mondanom sem kell, simán kiszórtak az elődöntőkben. Ám később jöttek a sikerek! A sikerélmény pedig lendületet adott! A B osztályig jutottam el a versenyeken, aztán a tanítványaim folytatták. Zánkán a kilencvenes évek végén első második és harmadik helyet hoztak el a versenyzőim. Ők voltak a bemutatóik versenyeik révén a közösség húzóerői.

- Nemcsak pedagógusként, hanem pontozóbíróként is részt vett a társastánc mozgalomban..

- Már 1993-tól kezdtem a pontozóbírói tevékenységemet, ami mai napig is tart. Standard és latin táncokban zajlanak a versenyek. A próbákon gépzene megy, arra gyakorlunk. Mondhatom, én vagyok a zeneszolgáltató.

- A társastánc mondhatni időtlen műfaj, s hogy népszerűsége nem csökkent az is mutatja, hogy jelenleg is egyre többen jönnek felnőttek, akik kikapcsolódásként, s ismerkedési alkalomként ragaszkodnak a táncórákhoz.

- Elmondhatom negyven év tánctanítás után, hogy nagyon kevés helyre tudok úgy bemenni, hogy fel ne ismerjenek. Akár a kardiológián fordultam meg, akár a rendőr igazoltatott, kiderült, hogy sokakkal a táncparkettről ismerjük egymást. A mienk nagyon demokratikus műfaj. A tánc beszéd, de nem verbális, hanem a mozdulatok, gesztusok által fejezik ki érzéseiket, gondolataikat a táncosok A mi közösségünkben nem ritka, hogy a belgyógyász akár a kőművessel is együtt táncolhat.

- Öt évtized a táncban, ez nagyon tartós szenvedélynek tűnik. Hogyan tolerálta a családja?

- Megszokták már, hogy a szabadidőm nagy részét a tánccal töltöm, de a gyermekeimet is sikerült „beoltanom”. Az egyik lányom az egri egyetemen tanít táncot, de mindhárom gyermekem követte a példámat.

- Egerben, Füzesabonyban mindenki ismeri tánctanárként. Mi a civil foglalkozása?

- Jogi egyetemet végeztem, s noha ma már nyugdíjas vagyok, az adóhivatalban jogászkodtam - zárja le a beszélgetést dr. Török József. S mivel az alkalom úgy kívánja, kecses mozdulatokkal jár el egy parádés keringőt a karján a nagy lányával.