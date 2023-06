– Egerben április 18-án nyitottuk meg a programsorozatot, s a három hónap alatt műfajilag sokszínű repertoárt tekinthetett meg a közönség. Volt vásári bábjáték, bohócshow, gólyalábasok, s helyett adtunk egy workshopnak is, melyen kilenc bábművészünk lépett fel. Érkeztek hozzánk külföldi vendégek is, valamint határon túli alkotók is – mondta. Hozzátette, ebben a három hónapban 24 előadással készültek.