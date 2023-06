Madách évforduló van! A zseniális teremtésművet író drámaköltő kétszáz éves születésnapja. Bűvös virág - szenvedély egy felvonásban címmel rendhagyó életrajzi művet állítottak elénk a színházban.

Jó néhány évaddal ezelőtt Beke Sándor rendezésében már láthattunk egy Madách drámát, az Egressy Zoltánét Vesztett éden címmel, melyben a drámaköltő szigorú kemény anyját ugyancsak Dimanopulu Afrodité játszotta, emlékezetesen.

Ez a szereposztás ebben a játékban is megmaradt, Majthényi Annát Dimanopulu Afrodité játssza most is, de máshová kerültek a hangsúlyok. A darab középpontjában Madách Imre (Kardos Kristóf) és felesége áll (Raikovich Viktória) áll. Az ő szerencsétlen, és elhallgatásokkal teli sikertelen házasságuk okát kutatja, és tárja a közönség elé a szerző. Mindebben segítségünkre van Madách barátja, kortársa Szontágh Pál, (Tóth Levente) s egy jelenetre megidéződik első, ígéretes, de korán elveszített szerelmének Lujzának az alakja (Babócsai Réka). További szereplők még,melyek a történetet kibontakoztatják: A Madách kihallgatást végző egyszersmind Lucifert is megjelenítő Baranyi Péter, a feleség házi őrizetét egyszersmind megkísértőjét alakító zsandár Csathó Norbert. S megjelenik a történet egy pontján a pályadíj nyertes Madáchot megtisztelő pályatárs, döntnök Arany János: Nagy András alakításában. Megszólal az Úr hangja ( Blaskó Balázs) mint a Madáchban működő erkölcsi törvény, a magánélet mércéje.