A 2023-ban 35 éves fennállását ünneplő Csík zenekar legújabb klipje napjaink egyik legnépszerűbb – a fiatalabb korosztályt is megszólító – zenekarának, a Bagossy Brothers Company-nak fülbemászó dallamait ülteti át igazi, csak a Csík zenekarra jellemző hangzásban. Átdolgozta, hangszerelte: az Egerben élő Szabó Attila, a Csík prímása.

A 2019-es debütálása után futótűzként terjedt el és vált népszerűvé valamint közismertté a BBC Olyan ő című dala, amely a Csík zenekar muzsikusait is megihlette, akik népzenei elemekkel fűszerezve gondolták újra a dalt.

A Csík zenekar Youtube-csatornáján arról is írt, hogy Bagossy Norbival 2021. decemberére nyúlik vissza az együttes együttműködése. Ennek eredményeképp a zenekar repertoárjának állandó részévé vált az új feldolgozás. Népszerűsége nem csak a hagyományos koncertjeiken, hanem a fiatalok számára létrehozott rendhagyó iskolai programsorozatukon is megmutatkozott, ahol a legkisebbek is kórusban énekelték a zenekarral a jól ismert refrént.

A Csík zenekarnak az autentikus népzene mind szélesebb körben való megismertetésére tett, több évtizedes küldetését szolgálja új klipjének megszületése is.