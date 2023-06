Borbás Marcsit nagyon kedvelik Felsőtárkányban is, ebből a szeretetből jutott a méltán elismert Segal Viktor séfnek is a rétesműhelyt szervező asszonyok körében. A műsor elején, ahogy illik, a Gasztrodinamika stábja megpróbált beköszönni, de a séf iránti szeretet cunami ezt lehetetlenné tette. Mint arról az origo.hu írt, ezekután nem is nagyon lehetne csodálkozni azon sem, ha Segal Viktor a nem is oly távoli jövőben valami újra gondolt csavarral készített rétessel jönne elő. Úgy tűnt, a séfet nagyon magával ragadta, ahogy Sala Mariska néni bánik a tésztával.

És hogy pontosan mi a titka a tökéletes felsőtárkányi rétesnek? Minden kiderül a Gasztrodinamika podcast-adásából. Hallgassa meg!