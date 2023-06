Ebben az évben is lesz traktorok és veterán járművek kiállítása és felvonulása, illetve a rendezvény csatlakozott a BorÉRT Borturisztikai Egyesület Koccintás c. kezdeményezéséhez, így reméljük, hogy péntek este 23 órakor az Egri Bikavér Színpadnál minél többen koccinthatunk egy-egy pohár egri borral, és Eger is versenyben lehet az ország legkedveltebb borvidéki települése címért.

– Az Egri Bor Ünnepe továbbra is a családok, a rég nem látott ismerősök, barátok találkozóhelye. Az ünnep, amelyet az egri bornak, a borvidék szőlészeinek és borászainak szentelünk, mindannyiunk ünnepe is. A bor, a remek környezet, a koncertek remek apropó ahhoz, hogy felszabadultan, a hétköznapi gondoktól egy kicsit „távol”, a családdal, barátokkal, rég nem látott ismerősökkel újra átéljük az együttlét, a viszontlátás és a lelki közelség pótolhatatlan, egész életre szóló élményét – emelte ki Tarsoly József, aki azt is megjegyezte, hogy az ilyenfajta hétköznapi csodákhoz szeretnének hozzájárulni idén is Az Egri Bor Ünnepével és persze ahhoz, hogy az egri és környékbeli borászok kincse minden évben egyre több hazai és külföldi fogyasztóhoz juthasson el.