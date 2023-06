Dr. Kalina József Bűnügyi történetek című könyvének csütörtök kora esti bemutatóját az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban tartották. Alaposan felkészült és kitűnően kérdező beszélgetőtársának, Szécsényi Orsolya könyvtárosnak köszönhetően a közönség fontos információkat ismerhetett meg a bibliotéka vendégének életéről, munkásságáról, hiánypótló, olvasmányos kötetének megszületéséről.

A három évtizedes bírói szolgálata elismeréseként, a munkatársai véleménye alapján, az életművéért a Fővárosi Törvényszék Aranygyűrűjét érdemelte ki a Füzesabonyból indult, s jelenleg is ebben a városban élő dr. Kalina József, aki átvehette a Juhász Andor-díjat is. A jogi diploma megszerzése után 1989-ben a Pesti Központi Kerületi Bíróságon lett fogalmazó. Két évet követően nevezték ki bírónak. Enyhébb súlyú bűnesetek után később a Fővárosi Bíróságon, majd Törvényszéken hozott ítéleteket élet elleni büntető- és országosan is ismertté vált nagy horderejű ügyekben. Köztük például Tasnádi Péter bűnperében, egy csepeli otthon nevelőjének büntetőeljárásában, akit 32 késszúrással öltek meg. De ő hozta meg az elsőfokú határozatot a 2016. szeptember 24-én Budapesten, a Teréz körúton elkövetett robbantás tettesével szemben is.

Tizenhat súlyos, zömében minősített emberölési bűncselekmény büntetőjogi procedúráját tartalmazza a szerző Bűnügyi történetek című 350 oldalas könyve, amelyet dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék korábbi elnöke lektorált, s ő is írt hozzá előszót. Utóbbiban egyebek között ekképpen fogalmaz: „dr. Kalina József életművet hagyott hátra, sok száz bonyolult, összetett nagy büntetőügy kiváló megoldásával, elbírálásával. Több évtizedes pályafutása során generációknak adta tovább tudását, s ezt teszi most is e könyv közreadásával.”

A kötetbemutató hallgatósága megtudhatta egyebek között, hogy kartársai ösztönzése és a valamikori Kék fény című bűnügyi tévéműsor vezetője, Szabó László 13 bíró emlékezik című műve nyomán fogott tollat és jegyezte le kézzel a történeteit, amelyekből képet kaphatnak az olvasók a bűnügyekről, a bűntények bizonyításának fontosságáról, a tárgyalótermek különleges légköréről, az ítélkezés kulisszatitkairól. Csupán néhány cím ízelítőül a műből: A bérgyilkosság; A bosszú; Egy gyilkosság tervrajza; Elevenen elrohadni; Az igazságszérum; A vádlott email-ben kereste a Belügyminisztériumot. A kötet az egri Garamond 91 Kft. nyomdai munkáját dicséri.

A könyvbemutató azzal az érdekességgel is szolgált, hogy a nagyon olvasmányosan leírt történeteket hasonlóan közvetlen sztorizgatós stílusban egészítette ki a szerző, s ajánlotta a publikum, az olvasók figyelmébe. Érdemes hát kézbe venni és lapozgatni, annál is inkább, mivel ritkaságszámba menő alkotás.