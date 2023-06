Az alkotók: Farkas József, Füleki János, Kiss István, Koncsos Ferenc, Molnár János, Mucsonyi Zsolt, Nagy Judit, Simon Attila, Szabó József, Trajmár Gyula, Varga Csaba, Zöldi Sándor.

A padok terveit Kiss István fafaragó népi iparművész készítette. Az eddigi Aldebrői fafaragó táborok alatt, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Aldebrő község Önkormányzata és a Heves Megyei Népművészeti Egyesület közreműködésével létre jött az Aldebrői Történelmi Emlékpark, a Szkíta Emlékhely, megépült egy híd, mely jelképesen és valóságban is összeköti a múltat és a jelent, megállító oszlopok jelzik a település nevezetes helyeit. Elkészült Szent Flórián szobra és felé egy pavilon is épült. Az elvégzett munka a megyében egyedülálló, országosan is ritkának számító faragásokkal díszítik a falut évről évre.