Nem vár semmit cserébe azért a munkáért, amit tesz, miközben évek óta lelkesen szervezi egyik tárlatot a másik után. Ez egyfajta misszió is: felkeres olyan képzőművészeket, akiket kevesen ismernek, holott megérdemlik a figyelmet. Itt a térségben is nagyon sok tehetséges alkotó van, s ha megszületik egy-egy festmény, azt jó lenne, ha látná is valaki – ez volt a kiindulópontja.

- Az alkotás mindig örömforrás az alkotónak és a nézőnek is. Egyik történésből jött a másik, hiszen ehhez a szándékhoz helyszínek is kellettek, majd magam is segítőket kezdtem keresni – mondja a művészetpártoló. Először a Hotel Eger biztosította a helyszínt, majd következett az Agria Park, a pláza. Az utóbbi helyszín meglepő, de logikus. Az emberek nagy többsége nem kerekedik fel csak azért, hogy megnézzen egy kiállítást, vásárolni viszont mindenki szokott. A japánok ötletét vette kölcsön: oda kell vinni a művészetet, ahol sok ember megfordul.

Adódott is egy üres üzlethelyiség, és máris megvalósulhatott az első kiállítás az egri bevásárlóközpontban. Szerencsés dolog, hogy Szőke István, az Agria Park igazgatója is fogékony a művészetekre. Ez az ötlet annyira bevált, hogy egyre többen látogatták a tárlatokat, és a művészektől is sorra érkeztek a felkérések, hogy szeretnének kiállítani. Most már ott tartanak, hogy minden idei időpont elkelt.