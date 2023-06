A Pedagógia és kereszténység címmel megrendezett esemény célja a címben jelzett két terület viszonyának történeti és neveléstudományi szempontú szisztematikus vizsgálata volt. Ennek a konferenciának a szerkesztett anyagát olvashatjuk a kötetben, melyet csütörtökön a Tittel Pál Könyvtárban mutatták be. Elhangzott, mások mellett neveléstörténeti metszeteket, nevelésfilozófiai perspektívákat is olvashatnak a kötetben illetve a reformpedagógia és a vallási reformmozgalmak kapcsolatáról is szól. A kötetről Novák István, delegált általános rektorhelyettes, Pukánszky Béla, a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője, Sárkány Péter a Társadalomtudományi Intézet igazgatója és Schwendtner Tibor, a Filozófia Tanszék vezetője értekezett.