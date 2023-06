Immár negyedik alkalommal táncoltak az Egri Lenkey János Általános Iskola végzősei csütörtökön a Dobó téren. Bíró Csaba, az intézmény igazgatója érdeklősünkre elmondta, a koronavírus és az ezzel járó pandémia idején jutott eszükbe a gondolat, válasszanak külső helyszínt.

– Akkor zárt térben nem lehetett rendezvényt tartani, s így jutottunk arra, hogy táncoljunk városunk csodás főterén – emelte ki.

Szerencsére még az idő is kedvezett a végzősöknek

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Hozzátette, a nyolcadikosok ünnepi bankettel búcsúznak tanáraiktól, a tantestülettől, s ennek első mozzanata volt a tánc.

– A több mint tíz páros keringőt mutatott be, melyre már április vége óta készültek, s most nagy büszkeség volt számukra, hogy bemutathatták ezt a Dobó téren – mondta az igazgató. Azt is elárulta, az esztendő végén negyvenöt diákjuk búcsúzik tőlük, s lépnek előre középiskolákba.