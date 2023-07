– Most olyan hagyatéki anyag is a rendelkezésünkre állt, és egy olyan segítség Kurta Zsuzsanna irodalomtörténész személyében, aki már 20 éve foglalkozik a Bródy hagyaték feldolgozásával, gondozásával, ami korábban nem volt. Ezért most egy hagyományos kiállítás nyílik az egri könyvtárban, de vándorkiállítás lesz, ami utazik aztán a Kárpát-medencében, ugyanúgy mint a Gárdonyié. Már most itt beszélgettünk a rendezvényre érkezett felvidéki társainkkal, oda is elkerül majd, illetve magyarországi városokba, de az sem lehetetlen, hogy Erdélybe is utazik majd a vándorkiállítás – mondta a gyűjteményi munkatárs.

Elárulta azt is, hogy szeretnék az Agria egy speciális számát megjelentetni majd novemberben, ami az író, publicista, közéleti ember Bródynak lesz szentelve. A következő években, talán évtizedekben nekikk az az egyik munkájuk lesz, hogy ami eddig rejtve volt Bródy Sándort illetően, az most előkerüljön, napfényre kerüljön.

– Maga Bródy is azt nyilatkozta, hogy "... csak azt szeretném, ha majd egyszer egri barátaim is megemlékeznének rólam". Most ez történik. Intenzív egy év, de utána nem az következik, hogy vége, elengedjük, hanem folyamatosan jönnek ki az egyre érdekesebb dolgok, együttműködve az egyetemmel, bevonva más hasonló, akár oktatási intézményeket ebbe. Szeretnénk egy közös munkát letenni az asztalra – mondta Turay Zoltán.