- Igazi kuriózum a biciklik között ez az eredeti Wanderer, a w ott van a lánckerékben is. Van hova tenni rajta a gázpalackot, rá lehet ültetni az anyóst, a gyereket és a feleséget is, komoly, kemény bicaj. Kényelmes is, laprugós az első villája, az ülés is kellemes rugózású, a hátsó kerékagyban pedig motor is volt található. 1943-ban készült a hadsereg számára, igaziból az örökkévalóságnak tervezték, nemrég túráztunk is vele, csak a végén dobta le a láncot – mondta Hézser Péter, aki nemrég a Közlekedési Múzeum munkatársaként meg is jelent egy olyan reklámfilmben, amellyel a fővárosi múzeum Bringára váltva című új időszaki kiállítását népszerűsítették. Ebben feltűnt Mucsi Zoltán és Valter Attila is, előbbi a szokásos örök elégedetlen ember szerepében, míg Valter önmagát alakította. Hézser szerint a Mucsi Zoltán alakította figura is maximálisan elégedett volna ezzel a veterán kerékpárral, hiszen ez tényleg bicikli.

- Nem tudtam, hogy a művész úrral fogunk forgatni, csak a restaurátorok osztályvezetője vagyok, de éppen az előző nap egy vasúti kocsiban elektromos szekrényt javítottunk, és akkor emlegettük az ominózus Mucsi villanyt szerel videót. Erre másnap megjelent nálunk, és természetesen ő is nevetett, amikor fölemlegettük. A forgatáson diszkrét, tisztelettudó, jó kedélyű és kedves volt. Azt a pár percnyi jelenete három, három és fél órán keresztül vették föl, elmondta, mennyire rángassuk a kerékpárt, voltak poénok, amik nem kerültek bele, például, hogy Valterrel szelfizni akarnak, amúgy meg ki ez a vén krampusz. Jó ötletei voltak, nagyon élvezte a munkáját. Az ismert karakteren kívül egyébként jó kedélyű, egyáltalán nem trágár beszédű ember. Örülök, hogy dolgozhattam vele, remélem, hogy sikeres lesz mindkét kiállítás – mondta Hézser Péter.

Az eredetileg villamosmérnök restaurátor szerint Valter Attila minden biciklivel jól tudna menni, igazi bringás, jó fej srácnak ismerte meg a forgatás alkalmával. Büszke arra, hogy a Közlekedési Múzeum őt is fel tudta kérni szereplésre és ő szívesen vállalta. És persze arra is büszke, hogy ilyen versenyzői vannak az országnak.

- Ilyenek is vannak a múzeumban, mint Nagyvisnyón. Budapesten 120-140 bicikli található a mostani időszaki kiállításban, rendkívül érdekesek. Leginkább magyar vonatkozású és sporttörténeti a tárlat, ami interaktív is, velocipéd élményt is lehet szerezni, lehet rajtuk tekerni, de van matatófal a gyerekeknek, alkatrészeket kell fölismerniük, működtetniük – fejtette ki Hézser Péter.

Ha nem is ennyi, de hét katonai bicikli Nagyvisnyón is van, ezek között lesz egy új, egy magyar m/32-es típus, illetve egy svájci katonai kerékpár is.