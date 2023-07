– Ha kistérségi szinten tartalmat tudunk adni az összefogásnak, és esetleg a népfőiskola státuszt is sikerül elérni, akkor a Nemzeti Művelődési Intézet révén már infrastrukturális háttérben is gondolkodhatunk. Ennek a tervei már elkészültek, az egykori abasári helyőrségi művelődési otthon kiválóan alkalmassá tehető arra, hogy ott népfőiskola működjön. A törvény által előírt paramétereknek teljesen megfelel. Most arra készülünk, hogy tartalommal töltsük meg az elképzeléseinket, s azt Lakitelken be tudjuk mutatni, igazolva, hogy érdemesek vagyunk a népfőiskolai státuszra. Már megjelent például az abasári ragadványnevekről szóló kiadványunk, amit még a nyolcvanas években gyűjtöttek össze. A népfőiskolai státusz már egy bizonyos állami forrást is jelentene Lakitelken keresztül, és egy közművelődési előadó foglalkoztatására is munkahelyet teremtene. Mindez újabb lehetőség lenne az együttműködés további, minőségi tartalommal való gazdagítására. Még az út elején járunk, de a képzeletünk szárnyal – fogalmazott Grócz Zsolt.