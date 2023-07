Borok, ízek, élmények, történetek, sok-sok ember találkozása az ország egyik legszebb városában – Az Egri Bor Ünnepe idén július 6-a és 9-e között vár minden bor- és gasztronómiai kalandort – írják az ünnep honlapján. A borvidék legjobb borászai, a környék remek éttermei, két színpadon több mint 25 zenei és kulturális program, veterán járművek kiállítása és felvonulása.

– Tavaly, 2022-ben jelentettük be, hogy a több mint 25 éves Egri Bikavér Ünnep szerepét az egri nyári programkínálatban egy másik borgasztronómiai fesztivál, Az Egri Bor Ünnepe veszi át. A hegyközségi döntést követően azt reméltük, hogy mindez valójában nem is hoz nagy változást. Ugyan tavaly a korábban négynapos fesztivál egy nappal lerövidült, és el tudtunk volna képzelni jobb időjárást is, de így is rengetegen jöttek el Az Egri Bor Ünnepére, amely továbbra is a legnagyobb ingyenes szabadtéri rendezvény a hevesi megyeszékhelyen – hangsúlyozta Tarsoly József hegybíró, az esemény főszervezője.

Ebben az évben ismét 4 napos lesz a borünnep, amely így még több gasztronómiai élményt, ingyenes koncertet, kulturális és családi programot tartogat majd a látogatóknak. Az Egri borvidék legjobb borászai ismét sok-sok különleges nedűvel várják a vendégeket, a kitelepülő éttermek csúcsséfjei pedig egyedi ételkülönlegességekkel készülnek.

Ami a programkínálatot illeti, 2 színpadon több mint 25 ingyenes koncert és kulturális előadás lesz az idei borünnepen. Az Egri Bikavér Színpadon többek között fellép A Falu című műsorával a Fitos Dezső Társulat, koncertezik az Apostol együttes és Bor-Bár c. előadásával Bódi Magdi, Nyári Alíz, Oláh Gergő, Vastag Tamás és a GondaMusic Band. Szintén a bor tematikája köré épülő műsort ad elő közösen Koós Réka, Majsai Gábor és a Studio 11 Ensemble, DJ Dominique pedig egy fergeteges Fergeteg Partyra várja a fáradhatatlan fesztiválozókat. Az Egri Csillag Színpadon sok más formáció mellett fellép a Hiperkarma, a Mudfield, a Fatal Error, a Grabovski és a Cabaret is.

Ebben az évben is lesz traktorok és veterán járművek kiállítása és felvonulása, illetve a rendezvény csatlakozott a BorÉRT Borturisztikai Egyesület Koccintás c. kezdeményezéséhez, így reméljük, hogy péntek este 23 órakor az Egri Bikavér Színpadnál minél többen koccinthatunk egy-egy pohár egri borral, és Eger is versenyben lehet az ország legkedveltebb borvidéki települése címért.

– Az Egri Bor Ünnepe továbbra is a családok, a rég nem látott ismerősök, barátok találkozóhelye. Az ünnep, amelyet az egri bornak, a borvidék szőlészeinek és borászainak szentelünk, mindannyiunk ünnepe is. A bor, a remek környezet, a koncertek remek apropó ahhoz, hogy felszabadultan, a hétköznapi gondoktól egy kicsit „távol", a családdal, barátokkal, rég nem látott ismerősökkel újra átéljük az együttlét, a viszontlátás és a lelki közelség pótolhatatlan, egész életre szóló élményét – emelte ki Tarsoly József, aki azt is megjegyezte, hogy az ilyenfajta hétköznapi csodákhoz szeretnének hozzájárulni idén is Az Egri Bor Ünnepével és persze ahhoz, hogy az egri és környékbeli borászok kincse minden évben egyre több hazai és külföldi fogyasztóhoz juthasson el. Az Érsekkert felkészült, az ünnep közösségi oldalán már azt írják, a terepszemle is megtörtént.