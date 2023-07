Minczér Gábor, Eger alpolgármestere emlékeztetett arra, hogy a város már régóta a rangos 3. helyet foglalja el Magyarország turisztikai desztitációi között.

– Budapest és a Balaton után mi vagyunk a harmadik leglátogatottabb település az országban. A pandémia Egerben is megtépázta a turizmust, azonban mindenki, aki a turizmushoz kötődik, sokat dolgozott a dobogós hely megtartásáért. Az adatok alapján 2023-ban is megőriztük ezt az előkelő pozíciót. Ez köszönhető az ilyen rendezvényeknek is, mint az Utcazenészek Versenye – fogalmazott Minczér Gábor.