A tervező hozzátette, a templomon belül az 1950-es évek végén, 60-as évek elején verték le a vakolatot, mert vizesedett a fal. A feltöltődés miatt dolgozott a kapillaritás. A külső drénezésen kívül most belső falszárítás is történik, ehhez elektromos fűtést is használnak majd minimális árammal. A kinti többcélú épült nem látható oldalán van egy napelemsor, remélik, az évi elszámolással fedezi majd az energiaigényt.

A tervező szót ejtett a feltárásokról is. Köztudomású, hogy a Bélháromkúti apátság a Bél nemzetség területén épült, a tizedik egri püspök, Kilit alapította. A templomban talált sírokat azonosítja a régész, nem lehetetlen, hogy a donátoré is köztük lesz. Hozzátette, a Rákóczi Gergely sok történelmi adatot hozott, drukkolnak a történésznek, valamint a falkutatónak is.