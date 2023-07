A tárlat azt mutatja majd be, hogyan alakultak az esküvői szokások 1522 és 2022 között. A projekt ötletgazdája Simonovics Ildikó divattörténész, muzeológus.

A múltat felidéző menyasszonyok között szerepel Fehér Jánosné, született Vincze Irén viseletkészítő, a Népművészet mestere is, aki 1975. szeptember 20-án esküdött meg a szintén fedémesi származású férjével. Akkor már "kivetkőztek" a helyi viseletből, így mindketten a hetvenes éveknek megfelelő ruhát viseltek az esküvőn. Mivel már akkor tanult varrani, a menyasszonyi ruháját is maga készítette a mesterével, így arra is emlékszik, hogy a derékbősége csak 66 centi volt. A hajdani menyasszony arra is emlékszik, hogy a csokra fehér szegűből készült. A helybeli szokás szerint pedig igazi sátoros lagzira invitálták meg a násznépet, az asztalokat háromszázan ülték körül.

Vincze Irén és Fehér János 1975-ben

Forrás: magyarmenyasszony.hu

Vármegyénkből más menyasszonyok és vőlegények fotóit is feltöltötték az interneten megtekinthető gyűjteménybe. Így akad olyan bekölcei pár, akik 1957-ben mondták ki a boldogító igent. Akkor az ara egy egyszerű fehér ruhát viselt, később azonban megérkezett a faluba egy csomag Kanadából egy csodaszép ruhakölteménnyel, így azt felöltve újabb fotót készíttettek a már házasok, csak a szép emlék kedvéért.