– John Lennon világkörüli turnét tervezett 1981 tavaszára, de ez az 1980. decemberében történt meggyilkolása miatt már nem valósulhatott meg. A könyv a turné terveibe, előzményeibe enged bepillantást. Szerződtette a kor legjobb látványtervezőjét, promóterét és technikusait, akik egy Star Trek-jellegű színpadi világot képzeltek el hatalmas kivetítőkkel, űrlényekhez hasonlatos jelmezekkel, hologramokkkal. Egy kisfilm vezette volna be a koncertet, amelyek John és Yoko Ono mintegy véletlenül besétálnak a koncertre, majd megjelennek színpadon. A könyv olvasása közben azzal a gondolattal is eljátszhatunk, mekkora visszatérés lett volna a turné John Lennon számára. Marsi József rendszeres vendég a múzeumunk rendezvényein, könyvének néhány példánya még nálunk is kapható – részletezte Peterdi Gábor.