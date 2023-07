Szombaton rendezték meg először a Bélapátfalvai Keménycserép Fesztivált, Kézműves-kirakodóvásárt és kiállítást. Az ipari park nagy hangárjában, az egykori raktárcsarnokban tartják meg az eseményt, amelyre az ország számos szegletéből tizenhat keménycserép gyűjtő hozta el legszebb darabjainak egy részét, összesen több mint kétszáz Bélapátfalván készült tányért. A tárlatot egy Bélapátfalva ipartörténetét bemutató fényképes tabló egészítette ki.

Előbb Ferencz Péter polgármester mondott köszöntőt, méltatva az egykori gyár termékeit, elmondta, azt gondolta, ez igazán a bélapátfalviaknak lehet érték, de úgy tűnik, nem így van és örül annak, a gyűjtők meglátták a művészi értékét a gyár termékeinek.

A Napsugár Nyugdíjas Klub műsora után neves gyűjtők, szakértők tartottak előadást a bélapátfalvi keménycserépről. Dr. Kiss Miklós dédestapolcsányi állatorvos elmondta, munkája során tett szert a cserepekre, meg akarta menteni a padlásokon heverő népi értékeket. Még a kéményseprőket is kérte, figyeljenek oda ezekre, s ha láttak, szóltak neki, ő pedig aztán megvásárolta azokat a tulajdonosoktól. Sosem alkudott. A bélapátfalvi keménycserepekből több kiállítása is volt Borsod megyében, de Bélapátfalván is.

Dr. Páll István etnográfus, a nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu nyugalmazott igazgatója elmondta, egy muzeológus sosem gyűjthet a saját javára, így ő is évtizedeken keresztül a múzeum számára szerezte meg az értékeket. Csak nyugdíjba vonulása után fogott gyűjtésbe és publikációba. Nem csak bélapátfalvi edényeket gyűjt, hanem az országból és külföldről is. Feldolgozta a Szabocls megyei gyűjteményekben föllelhető keménycserép tárgyakat, tanulmányozta a kárpátaljaiakat, most a vöröscserepeket kutatja, de publikálni szeretne a tyúkos-kakasos és a címeres mintájú darabokról is.

Kiss Gábor Iván budapesti gyűjtő, örökségvédelemmel foglalkozó építészmérnök, a Magyar Keménycserép/Kőedény művészete című könyv szerzője elmondta 1992 óta gyűjti a keménycserepeket a Trianon előtti Magyarország minden gyárából. Mint mondta, ez egy értékmentő szenvedély, s kell hozzá munka, utánajárás, pénz is, majd a tudást tovább kell adni, és közkinccsé is kell tenni.

A fesztiválon voltak színpadi programok is, föllépett Petruska, Kiss Alexandra, a bélapátfalvi B-Dance tánccsoport, az Egri Obsitos Fúvószenekar, a Sirrah Hastánccsoport, a Domaházi Hagyományőrző Egyesület, a Mikófalvi Népi Együttes és Asszonykórus, valamint a Csosszantó Gyermek Néptáncegyüttes.