Az Egri Bor Ünnepe a borvidéki borász- és szőlésztársadalom számára is kiemelt esemény, hiszen több fontos elismerést is a fesztiválon adtak át. A rendezvényen derült ki, hogy a 2022-es év Egri Bortermelője díjat dr. Lőrincz György, Egri Szőlőtermelője elismerést Cseh Ferenc kapta, míg a tavalyi év legjobb egri borgasztronómusa Bíró Balázs lett. A borünnepen ebben az évben is kiválasztották az Egri Bikavér Lovagrend segítségével a fesztivál legjobb fehér- és vörös borát. Idén először történt meg, hogy egy pezsgő, a Juhász Testvérek Pincészetének Eufória Extra Dry Pezsgője hozta el a legjobbnak járó elismerést, a vörösborok között pedig a Korózs Szőlőbirtok és Pincészet Syrah Superior 2018-át ítélték a bírák a legjobbnak.

– Lehet egy ilyen négy nap után nem a folytatáson gondolkodni – tette fel a kérdést Tarsoly József, aki elmondta, most egy kis szusszanás jön, de utána már el is indulnak a jövő évi borünnep előkészületei. A főszervező úgy látja, a jövőben továbbra is a családok fesztiválja szeretne lenni Az Egri Bor Ünnepe, már most elkezdtek gondolkodni és dolgozni azon, hogy az esemény megjelenésében hogyan lehetne mindezt jobban hangsúlyozni, illetve miként tudnának olyan felületeket létrehozni, amelyek vizuális megjelenésükben és tartalmukban még inkább segítik az Egri borvidék borászait és szőlészeit.