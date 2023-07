Ki ne ismerné Gárdonyi Géza híres regényét, az Egri csillagokat? Vagy szerettük, vagy untuk olvasni, az viszont vitathatatlan, hogy a középkori vár Eger közepén olyan impozáns látványt nyújt, ami senkit nem hagy hidegen – ezzel a felütéssel ajánlja a Világjáró Magazin Egert a turistáknak.

– De nem csak a vár az, ami miatt nagyon sokan imádjuk ezt a városkát. Budapesttől mindössze 130 kilométerre fekszik, ezért egynapos kirándulásnak is tökéletes. Persze, ha így jövünk, akkor biztosan rá fogunk döbbenni, hogy bizony napokat is el lehet itt tölteni. A belváros kis mérete miatt minden közel van egymáshoz, így kellemes séta közben könnyen elérhetjük a nevezetességeket. Ezért kisebb és nagyobb gyerekekkel is bátran nyakunkba vehetjük a városkát. A kanyargós kis utcák hangulata mindig elragadó, de az állandó látnivalók és az időszakos rendezvények, programok miatt sem tudunk rosszkor érkezni – írják.

Programokat is ajánlanak, így az e hétvégi XXVII. Végvári Vigasságokat, kazamata túrákat, a Minaretet, a Bazilikát vagy a Csillagvizsgálót.