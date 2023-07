Az Egri Borvidék borászai idén is várják a borkedvelőket a VINO Kóstoló Ünnepre, mely szerdán kezdődött és vasárnapig tart. Az esemény helyszíne Eger főtere, a Dobó István tér. A VINO Kóstoló Ünnep tökéletes alkalom arra, hogy megismerjük és megkóstoljuk az egri borokat, felfedezzük a borvidék sokszínűségét. A rendezvényen számos borvidéki pincészet mutatja be legjobb fehér-, rozé-, vörös- és pezsgőborait. Az ötnapos ünnepen a borokhoz illő finom fogásokból is válogathatunk.

– A VINO Kóstoló Ünnep a borok szerelmeseinek szentelt esemény, ahol átfogóan ismerhető meg az Egri Borvidék kínálata. Számos izgalmas és különleges bor vár az érdeklődőkre, amelyeket gondosan válogattak ki a helyi bortermelők. A borásszal való találkozás során megismerhetőek a pincészetek történetei, a termőhelyek jellegzetességei, valamint az adott borok készítésének folyamata is, így a látogatók mélyebb betekintést nyerhetnek a borok világába, és még többet tudhatnak meg azokról az alkotásokról, amelyek a poharakba kerülnek. Ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy a közös érdeklődésünk, a bor szeretetében találkozzunk, és együtt ünnepeljük ezt a különleges világot – mondta Lőrincz György, borász, az Egri Borút Egyesület elnöke.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A VINO Kóstoló Ünnepet az Utcazenészek Versenye és a Képzőművészeti Utcafesztivál is kíséri, hogy az élmény még teljesebbé váljon. Míg a Dobó téren a boroké a főszerep, addig a macskaköves utcákat bohém zenekarok és fülbemászó dallamok lakják be július 26-a és 30-a között.